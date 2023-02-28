سوناك يتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية

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أبرم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتفاقا جديدا بشأن قواعد التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء التوصل لاتفاق إثر لقاء استمر نحو ساعة بين رئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ويندسور قرب لندن.

وقال سوناك في مؤتمر صحفي مشترك مع فون دير لاين، إن الاتفاق بشأن أيرلندا الشمالية سيفتح فصلا جديدا في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تعديل النص القانوني لبروتوكول أيرلندا الشمالية، وأنه سيعرض الاتفاق الجديد على مجلس العموم البريطاني للتصويت عليه.

وقال سوناك إن الاتفاق الجديد سيضمن السيادة لسكان أيرلندا الشمالية. وأضاف: "أعتقد أن إطار عمل ويندسور يشكل نقطة تحول لشعب إيرلندا الشمالية".

والهدف من الاتفاق هو حل التوترات الناجمة عن الترتيبات المتعلقة بأيرلندا الشمالية -وهي إقليم من بين أقاليم بريطانيا- بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، وحدودها المفتوحة مع دولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال هناك ترقب لما إذا كان الاتفاق سيذهب المدى الكافي لإنهاء المأزق السياسي في أيرلندا الشمالية وإرضاء المنتقدين في بريطانيا والإقليم.

ومن المتوقع أن يُسهل الاتفاق الجديد عملية تفتيش البضائع القادمة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية ويمنح الإقليم البريطاني رأيا في قواعد الاتحاد الأوروبي التي يتعين عليه تنفيذها بموجب الشروط المعقدة للخروج من التكتل.

كما يمكن أن يسمح للندن بوضع بعض القواعد الخاصة بالضرائب والمعونات الحكومية.