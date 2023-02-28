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لماذا عليك الاحتفاظ بورقة نقدية كبيرة في محفظتك؟

28
FEBRUARY
2023
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إذا كان في محفظتك ورقة نقدية من فئة كبيرة مثل 100 دولار، فربما توفر مالا حتى دون أن تفكر بذلك.
 
كيف يحدث ذلك؟ تقول الخبيرة النفسانية، ماري غريشام: "إننا نميل إلى التفكير مرتين قبل أن نقدم على صرف الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أو نحو ذلك، لأننا نعتبرها مالا من نوع خاص"، وفق ما نقلت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية.
 
ويقاوم الأشخاص صرف الأوراق النقدية من فئة كبيرة مقابل تلك المنتمية إلى فئات صغيرة، نظرا لوجود ما يعرف بـ"المحاسبة العقلية"، التي لها صلة بكيفية اتخاذ القرارات المالية اعتمادا على ارتباطاتنا بالمال.
 
وهذه الارتباطات ليس عقلانية دائما، ولذلك فإن القرارات لا تؤتي ثمارها دائما.
 
وقالت غريشام: "نحن نعامل المال بشكل مختلف بناءً على كيفية تصنيفنا له".
 
وأضافت: "نربط الفئات الصغيرة من النقود بمصروفات صغيرة ومتفرقة، أما الفئات النقدية الكبيرة فنربطها بالأموال الخاصة".
 
وعلى سبيل المثال، إذا حصلت على ورقة نقدية من فئة 100 دولار أو 5 أوراق أخرى من فئة 20 دولارا، فأنت ستنفق أوراق الـ20 دولارا على الأرجح بشكل أكبر، مقارنة مع حيازة ورقة واحدة من فئة الـ100 دولار، نظرا لأننا نميل إلى افتراض أن الأوراق النقدية الصغيرة مخصصة للمشتريات الصغيرة المتفرقة، وذلك بحسب دراسة نشرت في دورية "المستهلك" االأميركية.
 
 إيجابيات وسلبيات حيازة مال بالمحفظة
 
عندما يتعلق بالأمر بإنفاق الأموال، فإن الكثيرين يفضلون استخدام البطاقات الائتمانية وغيرها من سبل الدفع، عوضا عن الدفع نقدا.
 
أظهر استطلاع في الولايات المتحدة شمل 2000 أميركي أن 50 في المئة منهم يقولون إنهم يقضون نصف أيامهم دون حيازة أموال نقدية.
 
عندما يحوز هؤلاء أموالا في محافظهم، فإن 76 في المئة منهم يقولون إنهم يضعون فيها أقل من 50 دولارا فيها.
 
بوسع كل شخص تقديم حجج لاستخدام النقد أو الائتمان، لكن التعامل مع المال النقدي يمكن أن يزيد مما يعرف بـ"ألم الدفع"، ويجعلك تفكر مرتين قبل إجراء أي عملية شراء مقارنة مع استخدام الائتمان أو الدفع عن طريق الهاتف، وفق الكاتب جيف كريسلر، المؤلف المشارك بكتاب: "الدولارات والشعور، كيف نرتكب الأخطاء أثناء التفكير في المال وكيف ننفق المال بشكل أكثر ذكاءً".
 
أضاف أن التكنولوجيا الحديثة ربما تكون مشكلة حقيقية بالنسبة إلى الإنفاق، فزيادة الأتمتة تعني سهولة أكبر في الأنفاق، وهذا ليس جيدا دائما.
مع حمل أوراق نقدية من فئات كبيرة في محفظتك، فإنك تلجم نفسك عن إنفاق الكثير، لكنها ليست استراتيجية مضمونة، لكون بعض المتاجر لا تقبل هذه الفئات لعدم توفر نقدية لرد الباقي، كما تقول.
 
حيازة الأموال في المحفظة قد يعرض الشخص للخسارة، إما بسبب السرقة وإما بسبب فقدان المحفظة.
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