living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب يسجل أدنى مستوى في شهرين بعد بيانات أميركية

27
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين، الاثنين، بعدما أذكت بيانات اقتصادية أميركية قوية المخاوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
 
وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعا كبيرا نسبته 1.8 بالمئة في إنفاق المستهلكين الأميركيين في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2021، بينما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر المفضل لدى المركزي الأميركي لقياس التضخم، بنسبة 0.6 بالمئة بعدما زاد 0.2 بالمئة في ديسمبر.
 
وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية "مزيج ارتفاع إنفاق المستهلكين لأعلى في عامين وقوة أرقام الوظائف المنشورة في وقت سابق من الشهر سيمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الثقة لرفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم".
 
ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن رفع أسعار الفائدة يقلل جاذبيته للمشترين إذ يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
 
تحركات الأسعار
 
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1808.51 دولار للأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب إلى 1815 دولارا للأونصة.
 
وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.9 بالمئة إلى 20.58 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 906.94 دولار بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1415.96 دولار للأونصة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout