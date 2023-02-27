الذهب يسجل أدنى مستوى في شهرين بعد بيانات أميركية

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تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهرين، الاثنين، بعدما أذكت بيانات اقتصادية أميركية قوية المخاوف من أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مزيدا من إجراءات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعا كبيرا نسبته 1.8 بالمئة في إنفاق المستهلكين الأميركيين في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2021، بينما زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر المفضل لدى المركزي الأميركي لقياس التضخم، بنسبة 0.6 بالمئة بعدما زاد 0.2 بالمئة في ديسمبر.

وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية "مزيج ارتفاع إنفاق المستهلكين لأعلى في عامين وقوة أرقام الوظائف المنشورة في وقت سابق من الشهر سيمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الثقة لرفع أسعار الفائدة لمجابهة التضخم".

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم لكن رفع أسعار الفائدة يقلل جاذبيته للمشترين إذ يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

تحركات الأسعار

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1808.51 دولار للأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب إلى 1815 دولارا للأونصة.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.9 بالمئة إلى 20.58 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 906.94 دولار بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1415.96 دولار للأونصة.