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بريطانيا والاتحاد الأوروبي يجتمعان لبحث مشاكل بريكسيت

27
FEBRUARY
2023
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من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزعيمة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، محادثات وجها لوجه، وسط توقعات بإبرام اتفاق لحل النزاع التجاري الشائك بعد الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي ”بريكسيت”.
 
من شأن ذلك أن يمثل انفراجة بعد أشهر من الجدال المرير الذي أدى إلى توتر العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأدى إلى انهيار الحكومة الإقليمية في بلفاست، وهدد بعرقلة عملية السلام المستمرة منذ عقود في إيرلندا الشمالية.
 
في بيان مشترك يوم الأحد، قالت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إن رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين سوف تسافر إلى بريطانيا يوم الاثنين، وسيكون بإمكان الزعيمين التوصل إلى ”حلول عملية مشتركة لمجموعة التحديات المعقدة المتعلقة بالبروتوكول الخاص بإيرلندا وإيرلندا الشمالية”.
 
في وقت سابق اليوم الأحد، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب إن الجانبين ”على وشك” إبرام اتفاقية حول قواعد التجارة المعروفة باسم بروتوكول إيرلندا الشمالية.
 
أزمة "بريكست" تعود إلى الواجهة وتهدد بحرب تجارية
إيرلندا الشمالية هي الجزء الوحيد في المملكة المتحدة التي لها حدود مشترك مع إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي جمهورية إيرلندا.
 
عندما انسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 2020، اتفق الجانبان على إبقاء الحدود الإيرلندية خالية من المراكز الجمركية وعمليات التفتيش الأخرى، لأن الحدود المفتوحة ركيزة أساسية في عملية السلام بإيرلندا الشمالية.
 
بدلا من ذلك، هناك عمليات تفتيش لبعض السلع القادمة لإيرلندا الشمالية من باقي المملكة المتحدة وهو ما أثار غضب السياسيين الوحدويين البريطانيين في بلفاست، الذين يقولون إن الحدود التجارية الجديدة في البحر الإيرلندي تقوض وضع إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.
 
تسبب الحزب الوحدوي الديمقراطي في انهيار حكومة تقاسم السلطة البروتستانتية الكاثوليكية في إيرلندا الشمالية قبل عام ورفض العودة إلى أن يتم إلغاء القواعد أو إعادة كتابتها بشكل جوهري.
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