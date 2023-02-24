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أسهم اليابان تسجل أكبر قفزة يومية في شهر بفضل الرقائق

24
FEBRUARY
2023
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سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر قفزة له في شهر الجمعة، متعافيا من أدنى مستوى له خلال شهر الذي بلغه في الجلسة السابقة مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق ودعم محافظ بنك اليابان القادم لسياسة التيسير النقدي الحالية.
 
أنهى المؤشر اليوم مرتفعا 1.3 بالمئة إلى 27453.48 نقطة. وكان نيكي قد انخفض إلى أدنى مستوى منذ 23 يناير عند 27046.08 نقطة يوم الأربعاء.
 
وكانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الخميس بمناسبة عطلة وطنية.
 
وساهم عملاقا صناعة طوكيو إلكترون وأدفانتست بما يقرب من نصف إجمالي مكاسب المؤشر نيكي البالغة 349 نقطة. كان سهم أدفانتست هو الأفضل أداء إذ ارتفع 8.22 بالمئة، يليه سهم طوكيو إلكترون بنسبة 7.13 بالمئة، بعد أن قالت نظيرتهما الأمريكية نفيديا إن المبيعات ربع السنوية أفضل من المتوقع.
 
وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.67 بالمئة إلى 1.986.43 نقطة.
 
وبدأ كازو أويدا المرشح لمنصب محافظ بنك اليابان الإدلاء بإفادته أمام البرلمان لعدة ساعات، قائلا إن السياسة الحالية للبنك المركزي "مناسبة" و"ضرورية".
 
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان بلغ أعلى مستوى له في 41 عاما في يناير.
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