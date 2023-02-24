لهذه الأسباب.. أرباح موديرنا تهوي 70 بالمئة في الربع الأخير

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تراجعت أرباح شركة موديرنا للربع الرابع من العام الماضي بنسبة 70 بالمئة مع انخفاض مبيعات اللقاح المضاد لكوفيد-19 واضطرار الشركة إلى سداد تعويضات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

أعلنت موديرنا، الخميس، أن تكلفة مبيعاتها قفزت بنحو مليار إلى 1.9 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022. وشمل ذلك سداد 400 مليون دولار للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية على خلفية اتفاقية ترخيص جديدة دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر.

انخفضت أرباح شركة الأدوية الأميركية إلى 1.46 مليار دولار بواقع 3.61 دولارات للسهم.

كما انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 29 بالمئة إلى 5.08 مليارات دولار.

توقع محللون أن تحقق الشركة أرباحا تبلغ 4.60 دولارات للسهم الواحد مع عائدات بقيمة 5.02 مليارات دولار، وفقا لمؤسسة فاكتست لنظم البحوث.

يعد لقاح سبايكفاكس المصدر الرئيسي لأرباح الشركة، بخلاف المنح والأموال التي تدرها اتفاقيات التعاون.

كانت الشركة قالت الشهر الماضي إنها سجلت مبيعات بقيمة 18.4 مليار دولار من لقاحها المضاد لكوفيد-19 على مدار العام الماضي، وتوقعت مبيعات بقيمة 5 مليارات دولار للعام 2023.