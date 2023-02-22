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"غولدمان ساكس" يتوقع رفع الفائدة الأوروبية 3 مرات هذا العام

22
FEBRUARY
2023
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تشير توقعات المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي وبنوك الاستثمار إلى أن الفائدة الأوروبية ستشهد المزيد من الارتفاعات خلال الشهور المقبلة من أجل السيطرة على التضخم في منطقة اليورو.
 
وتوقع بنك "غولدمان ساكس"، أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة 3 مرات هذا العام.
 
وقال بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة بحثية، إنه يتوقع رفع معدلات الفائدة في منطقة اليورو إلى 3.5 بالمئة مقارنة بتقديرات سابقة عند 3.25 بالمئة.
 
 ويرى "غولدمان ساكس" إمكانية زيادة الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس في مارس و25 نقطة في مايو و25 نقطة إضافية في يونيو.
 
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قالت أيضا إن البنك يخطط لرفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية الشهر المقبل، من أجل إعادة التضخم للمستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
 
وأضافت لاغارد في تصريحات معدة مسبقا عبر موقع البنك: "ما سيحدث بعد اجتماع مارس سيتوقف على البيانات الاقتصادية، سننظر في كل الأرقام الخاصة بالتضخم وتكلفة العمالة والتوقعات لتحديد مسار السياسة النقدية بعد ذلك".
 
 وكان المركزي الأوروبي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مطلع فبراير الجاري، وذلك باول اجتماعاته هذا العام، بعد أن رفعها 250 نقطة أساس العام الماضي أسرع وتيرة لزيادة الفائدة على الإطلاق، وذلك من أجل كبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته في نحو 40 عاما، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية.
 
وفي تصريحات الشهر الماضي، قالت كريستين لاغارد، إن المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة، بوتيرة مطردة، حتى تصل إلى المستوى المناسب للسيطرة على التضخم، وخفضه إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
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