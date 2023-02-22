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ارتفاع طفيف للذهب وسط ترقب لمحضر اجتماع "الفيدرالي"

22
FEBRUARY
2023
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتقييم فرص مواصلة رفع أسعار الفائدة.
 
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1835.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1844 دولارا للأونصة.
 
ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
 
 
ومن المقرر نشر محضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الساعة 1900 بتوقيت إرينتش، الأربعاء. ورفع البنك الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي جرى يومي 31 يناير والأول من فبراير ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية فوق مستوى خمسة بالمئة بحلول مايو على أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 5.347 بالمئة في يوليو.
 
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 21.83 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 944.18 دولار. ونزل المعدنان من أعلى مستوياتهما في أسبوع المسجل أمس الثلاثاء.
 
وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1518.92 دولار للأوقية.
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