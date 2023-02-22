اتفاق لتطوير شبكة سكك حديدية بين الإمارات وعُمان

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وقعت دولة الإمارات وسلطنة عُمان اتفاقية لتطوير شبكة سكك حديدية تربط بينهما باستثمارات إجمالية 3 مليارات دولار، بحسب بيان من مكتب أبوظبي للإعلام، الثلاثاء.

بحسب البيان فقد جرى توقيع الاتفاقية بين شركة "مبادلة"، وهي شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، وشركة "عُمان والاتحاد للقطارات" التي تأسست مناصفة بين "قطارات عمان"، المُطور لشبكة السكك الحديدية الوطنية في عُمان، و"الاتحاد للقطارات"، المُطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية في الإمارات، وذلك بموجب الاتفاقية التي جرى توقيعها بينهما في شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب البيان فإن شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" ستكون المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين دولة الامارات وسلطنة عُمان، وتمتد على مسافة 303 كم.

وذكر البيان أن شبكة السكك الحديدية المشتركة بين الإمارات وعُمان ستسهم في رفع مستويات التنافسية في السوق وخفض التكلفة الإجمالية لسلاسل التوريد، وذلك لما تتمتع به من مستويات عالية من الكفاءة مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

سيسهم المشروع أيضا في توفير فرص تجارية واستثمارية واعدة للقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة، وتأهيل الكفاءات والخبرات الوطنية، وإثراء الأنشطة السياحية، وتعزيز تنافسية البلدين في الخارطة التجارية العالمية كمحور لوجستي للاستيراد والتوزيع إلى الأسواق الإقليمية، بحسب البيان.

وسيعمل مسار شبكة السكك الحديدية بين البلدين على تبني أعلى معايير الأمان والسلامة والبيئة العالمية لتقديم خدمات آمنة وسريعة لنقل الركاب وشحن البضائع، إذ تصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كم في الساعة ويقطع المسافة بين صحار أبوظبي في 100 دقيقة وبين صحار والعين في47 دقيقة، بينما تصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كم في الساعة.

وذكر البيان أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية، بما يدعم جهود شركة "عُمان والاتحاد للقطارات" في تسريع وتيرة العمل لإعداد الأعمال التحضيرية وإنجاز خطة العمل لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان.

وتتضمن اتفاقية التعاون تشكيل مجموعات عمل ولجنة مشتركة للاستفادة من القدرات والمعرفة المشتركة، والعمل المشترك على تطوير دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في تطوير مشروع السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان، والتعاون المشترك لتعزيز القيمة المضافة للمشروع.

وقال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ورئيس مجلس إدارة شركة "عُمان والاتحاد للقطارات: إن الشركة المشتركة بين الاتحاد للقطارات وقطارات عمان تهدف إلى فتح آفاق جديدة في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز الحركة التجارية والترابط الاجتماعي، وذلك من خلال ربط المناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية والسكنية بشبكة سكك حديدية.

وأضاف: "يأتي توقيع اتفاقية التعاون بين شركة عُمان والاتحاد للقطارات وشركة مبادلة انطلاقاً من حرص الطرفين على بناء الشراكات الاستراتيجية وتوطيد أواصر التعاون مع الجهات الرائدة التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في الدولتين، حيث ستسهم الاتفاقية في دعم أهداف تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، عبر رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وفتح آفاق تجارية جديدة عبر الحدود بين الدولتين الشقيقتين، وإضافة وسائل نقل آمنة ومستدامة باستخدام السكك الحديدية للبضائع والركاب."