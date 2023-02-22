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غورغييفا: صندوق النقد مستعد لتقديم قرض "ضخم" لأوكرانيا

22
FEBRUARY
2023
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق مستعد لتقديم "قرض ضخم" لأوكرانيا، في إطار برنامج شامل جديد لدعم اقتصاد الدولة التي تعاني بسبب الحرب مع روسيا.
 
وتسعى أوكرانيا لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، في أقرب وقت من الشهر المقبل، بهدف الحصول على 5 مليارات دولار خلال العام الأول، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.
 
وكان رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، قال الاثنين الماضي، إن بلاده تتوقع الحصول على ما يتجاوز مجموعه 15 مليار دولار من صندوق النقد.
 
وانكمش اقتصاد أوكرانيا بأكثر من 30 بالمئة العام الماضي، حيث أضرت الحرب بقطاعات صناعية وزراعية كبيرة في البلاد.
 
وقالت غورغييفا في مقابلة أجرتها بعد زيارة كييف الاثنين الماضي: "نحن واثقون من قدرتنا على تقديم دعم كبير استنادا إلى أداء السلطات الأوكرانية"، بحسب بلومبرغ.
 
وحصلت أوكرانيا حتى الآن على مساعدات بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب "أداة التمويل السريع" أثناء الحرب.
 
وتحتاج أوكرانيا إلى 38 مليار دولار من التمويل الخارجي في العام الجاري، وهي تأمل في الحصول على 28 مليار دولار في شكل منح وقروض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والحصول على باقي المبلغ من صندوق النقد الدولي.
 
ولا يزال برنامج القروض الجديد لأوكرانيا معلقا لأن صندوق النقد الدولي لا يقرض عادة الدول التي تكون في حالة الحرب، ويحتاج إلى تغيير سياساته لتأمين مساعدة طويلة الأجل لأوكرانيا.
 
ولتسهيل الوصول إلى صفقة شاملة، تتعاون كييف وصندوق النقد الدولي بالفعل ضمن خطة مراقبة البرنامج الاقتصادي لأوكرانيا، والذي يُنظر إليه باعتباره شرطا مسبقا لتقديم قرض بمليارات الدولارات.
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