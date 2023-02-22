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العراق يوقع عقودا للنفط والغاز مع نفط الهلال وشركتين صينيتين

22
FEBRUARY
2023
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وقع العراق عقودا مع شركة نفط الهلال الإماراتية وشركتين صينيتين، أمس الثلاثاء، لتطوير ستة حقول للنفط والغاز في إطار مساعيه لإنتاج الغاز الطبيعي الذي تشتد الحاجة إليه من أجل محطات توليد الكهرباء وخفض الاستيراد الذي يثقل كاهل ميزانية البلاد.‭‭‬
 
وقعت نفط الهلال التي تتخذ من الإمارات مقرا لها ثلاثة عقود لمدة 20 عاما لتطوير حقول للنفط والغاز الطبيعي في محافظتي البصرة وديالى في شمال شرق بغداد.
 
وقالت الشركة إن العقود تشمل حقلي كلابات-قمر والخشم في ديالى، واللذين من المتوقع أن يبدأ إنتاجهما بنحو 250 مليون قدم مكعب قياسية يوميا من الغاز الطبيعي في غضون 18 شهرا.
 
وأضافت الشركة أنها تخطط أيضا لاستكشاف وتطوير خضر الماء، وهو حقل ثالث للنفط والغاز في محافظة البصرة.
 
كما وقعت شركة جيو-جيد الصينية عقدين لحقوق التنقيب والتطوير في حقل الحويزة النفطي جنوب العراق ونفط خانة شمال شرق بغداد، وكلاهما بالقرب من الحدود مع إيران.
 
ووقعت شركة النفط والغاز الصينية يونايتد إنرجي غروب ليمتد عقدا لتطوير حقل السندباد النفطي بالقرب من البصرة.
 
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال مراسم توقيع العقود التي حضرها رئيس الوزراء محمد السوداني إن العراق يتوقع أن تساعد العقود الجديدة في إنتاج أكثر من 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز الطبيعي.
 
وقال عبد الغني إن العراق يخطط لإطلاق جولة جديدة من التراخيص لتعزيز إنتاج الغاز.
 
وأضاف أن الجولة الجديدة ستشمل مناطق تنقيب في شمال ووسط وغرب البلاد.
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