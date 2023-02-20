ارتفاع طفيف في بورصة اليابان ترقبا لتوجهات البنوك المركزية

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سجلت الأسهم اليابانية القليل من المكاسب عند الإغلاق، الاثنين، مع حذر المستثمرين ترقبا لأسبوع من المتوقع أن تصدر فيه بيانات اقتصادية أميركية وعالمية مهمة وتصريحات لفريق القيادة الجديد في بنك اليابان المركزي.

وارتفع نيكي عند الإغلاق 0.07 بالمئة مسجلا 27531.94 نقطة وظل قرب منتصف المدى الذي يتحرك فيه منذ 24 يناير.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة مسجلا 1996.78 نقطة.

ويرجع سبب تواضع مكاسب نيكي على الأرجح إلى ضعف أسهم ثقيلة الوزن على المؤشر مثل أسهم شركات الرقائق التي اقتفت أثر تراجع وول ستريت يوم الجمعة فيما دعم الارتفاع في عائدات السندات الأميركية الأسهم في القطاع المالي فجنى توبكس المكاسب.

كما برزت تراجعات لأسهم شركات الطاقة في التأثير على نيكي وسط تراجع لأسعار النفط لكن إعلان نتائج الأعمال أدى إلى تحقيق سهم شركة صناعة إطارات السيارات يوكوهاما رابر لزيادة كبيرة بلغت 10.2 بالمئة.

وشهدت الأسهم المدرجة على نيكي إجمالا، وعددها 225، ارتفاع 162 وتراجع 59 واستقرار أربعة.