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احتياطيات ضخمة.. ماذا نعرف عن حقل غاز "السلحفاة" الموريتاني؟

20
FEBRUARY
2023
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يستعد حقل غاز "السلحفاة أحميم" في موريتانيا لدخول طور الإنتاج الفعلي بنهاية العام الجاري، بحسب ما أعلنته نواكشوط، السبت.
 
وأعلن وزير البترول الموريتاني عبد السلام محمد صالح، في تصريحات صحفية، "اكتمال مراحل إنشاء الحقل بنسبة 90 بالمئة، فيما يبدأ الإنتاج الفعلي نهاية العام الجاري".
 
أبرز المعلومات عن حقل الغاز
 
- تقدر احتياطات حقل "السلحفاة" من الغاز الطبيعي بـ 25 تريليون قدم مكعب.
 
- الحقل مشترك بين موريتانيا والسنغال.
 
- يتكون المشروع من أربع مكونات أساسية: هي الحاجز الصخري الذي يعتبر بمثابة ميناء، بالإضافة إلى المنصة العائمة للمعالجة والتخزين، وهي سفينة عملاقة اكتمل تصنيعها في الصين وتوجد الآن في سنغافورة حيث يتم تجهيزها ببعض الآليات الأخرى ومن المتوقع أن تصل إلى موريتانيا في مايو المقبل، بحسب ما قاله وزير البترول الموريتاني.
 
- المكون الثالث هو حفر الآبار، وقد تم حفر أربعة منها وهي جاهزة الآن، فيما يمثل أسطول السفن الذي يصنع أنابيب استخراج الغاز المكون الرابعة، وقد تم تصنيع الكثير من الأنابيب ووضعها في الأعماق، وفق ما ذكره الوزير.
 
- قال وزير البترول الموريتاني إنه تم تجاوز أغلب العقبات التي كانت تواجه بدء استغلال حقل "السلحفاة"، والمرتقب أن يكون نهاية العام الجاري.
 
- كانت موريتانيا أعلنت في 24 مايو الماضي، أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدّر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع السنغال.
 
- الحكومة الموريتانية تقول إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز، فيما تتصاعد الحاجة الدولية إليه في ظل استمرار الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
 
- يتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة البلاد من الغاز، في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، حيث تصل نسبة البطالة 30 بالمئة في هذا البلد العربي البالغ عدد سكانه نحو 4 ملايين نسمة.
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