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16.9 تريليون دولار ديون الأسر الأميركية في 2022

17
FEBRUARY
2023
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قفزت ديون الأسر في الولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد بنهاية العام الماضي، مع صعود معدل التأخر عن السداد، بحسب بيانات رسمية.
 
وكشفت بيانات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن إجمالي ديون الأسر قد ارتفع إلى 16.9 تريليون دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة تتجاوز 1.3 تريليون دولار مقارنة بنفس الفترة قبل عام واحد.
 
كما زادت ديون الرهن العقاري إلى 11.92 تريليون دولار، بزيادة 993 مليار دولار مقارنة بالفترة المقارنة قبل عام، وصعدت قروض السيارات إلى 1.55 تريليون دولار.
 
وأشار التقرير إلى أن نسبة الديون التي أصبحت متأخرة في السداد ارتفعت مجددًا في الربع الرابع من العام الماضي، بعد عامين من الهبوط.
 
وجاء صعود الديون مع رفع معدلات الفائدة من جانب الفيدرالي (المركزي الأميركي) بـ 7 مرات في العام الماضي ومرة واحدة هذا العام، لتصل حالياً إلى نطاق 4.5 بالمئة و4.75 بالمئة من مستوى قرب الصفر في مارس 2022.
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