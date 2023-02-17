"أدنوك" تعتزم طرح 4% من أسهم "أدنوك للغاز" في سوق أبوظبي

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تعتزم "أدنوك" الإماراتية، طرح حصة أقلية تبلغ (4 بالمئة) من أسهم "أدنوك للغاز"، الشركة العالمية لعمليات معالجة وتشغيل وتسويق الغاز التابعة لها، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان.

وقالت الشركة في البيان إنه من المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 فبراير 2023، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة والاعتبارات الأخرى.

وتعد "أدنوك للغاز"، التي تم تأسيسها في يناير 2023 من خلال دمج أعمال 'أدنوك" لمعالجة الغاز والغاز الطبيعي المسال، شركةً عالميةً متكاملة واسعة النطاق تعمل في جميع مجالات وجوانب سلسلة القيمة للغاز.

وتمتلك أدنوك حصة 95 بالمئة في أدنوك للغاز، وقبل الطرح حولت خمسة بالمئة من أسهم رأس المال بشركة أدنوك للغاز إلى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

وبعد الطرح العام الأولي، من المتوقع أن تمتلك أدنوك نحو 91 بالمئة من أدنوك للغاز.

وأوضح البيان أن إجمالي عائدات الشركة المعدلة بلغ 91.3 مليار درهم (24.9 مليار دولار أ) لفترة اثني عشر شهراً لغاية أكتوبر 2022، إذ حققت "أدنوك للغاز" أرباحاً معدلة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 32.0 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، وصافي دخل بلغ 17.8 مليار درهم (4.8 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح لا تقل عن 11.94 مليار درهم (3.25 مليار دولار ) استناداً إلى الأداء المالي للشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وبفضل مكانتها كلاعب عالمي بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، تقدم الشركة خدماتها لمجموعة كبيرة من العملاء المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة من المنتجات، وتوفر حوالي 60 بالمئة من الاحتياجات المحلية لدولة الإمارات من الغاز، كما تصدر الغاز الطبيعي والمنتجات ذات الصلة لمجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء في أكثر من 20 دولة.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على الغاز في النمو، حيث يتطلع العالم إلى خفض انبعاثات أنظمة الطاقة الحالية، وتعمل "أدنوك للغاز"على توسيع قدرتها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي منه في الإمارات، والمساهمة في التوسع الصناعي، ورفع القدرة التصديرية من الغاز.

من جانبه، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في "أدنوك": "تُعد أدنوك للغاز الشركة الخامسة التي تطرح أدنوك حصة أقلية من أسهمها في السوق خلال السنوات القليلة الماضية، ويسرنا أن نقدم للمستثمرين المحليين والدوليين فرصةً استثماريةً مجزيةً تتيح لهم المشاركة في مبادرات خلق وتعزيز القيمة في أبوظبي وأدنوك".

وتمتلك "أدنوك للغاز" قاعدة أصول مميزة مع خطط لمشاريع رأسمالية تضمن نمواً قوياً، وعوائد جذابة للمساهمين.

يذكر أن "أدنوك" تعمل في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. وتهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في أبوظبي من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات