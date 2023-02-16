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مطار ميونيخ يلغي جميع رحلاته الجمعة

16
FEBRUARY
2023
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قررت إدارة مطار ميونيخ في ألمانيا إلغاء أكثر من 700 رحلة ركاب، الجمعة، بسبب إضراب طاقمي الأرض والأمن، في حين تستعد المدينة لاستضافة مؤتمر ميونيخ للأمن.
 
وقال المطار في بيان: "لن تنطلق رحلات ركاب منتظمة من الساعة 00.00 الجمعة وحتى الساعة 00.01 صباح السبت. ستتأثر أكثر من 700 رحلة هبوط وإقلاع".
 
وستشغل بعض الرحلات الخاصة فقط، مثل "الرحلات الإنسانية والطبية"، وتلك التي تحمل مشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو اجتماع دبلوماسي يستضيف قادة دوليين من الجمعة إلى الأحد.
 
وكانت نقابة "فيردي" للعمال دعت في 7 من أكبر مطارات ألمانيا إلى الإضراب، وسط مفاوضات متوترة بشأن الأجور.
 
بريطانيا.. إضراب عمّالي يعطل الحياة
وحذر مطار فرانكفورت الأكبر في البلاد، من أن حركة الطيران "ستتعطل بشكل كبير"، ونصح المسافرين "بالامتناع عن التنقل إلى المطار".
 
وسيؤثر التوقف عن العمل ليوم واحد أيضا على مطارات بريمن ودورتموند وهامبورغ وهانوفر وميونيخ وشتوتغارت.
 
وتأتي هذه الإعلانات في وقت تعطل به مطارا ميونيخ وفرانكفورت بشكل كبير، الأربعاء، بسبب خلل في نظام الكمبيوتر لشركة "لوفتهانزا" بعد تضرر عرضي لسلك تحت الأرض في موقع أشغال.
 
لماذا يضرب العمال؟
 
• تجري النقابات وأرباب العمل مفاوضات بشأن عمال القطاع العام وموظفي المطارات وأفراد الأمن الجوي، الذين يطالبون بتحسين الأجور للتعويض عن فقدان القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع.
 
• نفذت نقابة "فيردي" إضرابا مماثلا في مطار برلين الشهر الماضي، مما أدى إلى إلغاء أو إعادة جدولة نحو 300 رحلة جوية.
 
• تسببت مستويات التضخم المسجلة في الأشهر الأخيرة في ألمانيا، التي بلغت ذروتها عند 10.4 بالمئة في أكتوبر، في توتر خلال مفاوضات الأجور السنوية في مختلف القطاعات، صاحبته إضرابات في بعض الأحيان.
 
• نفذ موظفو البريد عدة أيام من الإضراب منذ بداية العام، بناء على دعوة نقابة "فيردي" التي تطالب خصوصا بزيادة قدرها 15 بالمئة في الأجور.
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