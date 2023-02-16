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انخفاض حاد في واردات الهند من الذهب بعد ارتفاع الأسعار

16
FEBRUARY
2023
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تراجعت واردات الهند من الذهب في يناير الماضي بنسبة 76 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى أدنى مستوى لها في 32 شهرا بسبب تراجع الطلب بعد أن ارتفعت الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية وأرجأ تجار المجوهرات عمليات الشراء على أمل خفض رسوم الاستيراد.
 
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر حكومي، أن البلاد استوردت 11 طنا من الذهب في يناير مقارنة مع 45 طنا قبل عام.
 
وأضاف أنه من حيث القيمة انخفضت واردات يناير إلى 697 مليون دولار من 2.38 مليار دولار قبل عام.
 
وتعتبر الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، بما يصل إلى حوالي 800 و900 طن سنويا، وهي تحتل مكانة مهمة في الأسواق العالمية، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
 
ويفضل الهنود تقليديا الذهب كمخزن للقيمة، وينظر إلى شراء المجوهرات وإهدائها على أنه أمر مقدر في البلاد، خاصة خلال المهرجانات وحفلات الزفاف.
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