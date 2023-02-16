أدنوك تسلم ألمانيا أول شحنة غاز مسال من الشرق الأوسط

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تسلمت ألمانيا أول شحنة غاز طبيعي مسال من الشرق الأوسط في إطار محاولات أكبر اقتصاد في أوروبا لتنويع مصادر إمدادات الطاقة بعيدا عن روسيا وذلك عقب الحرب الأوكرانية.

وأعلنت "أدنوك" الإماراتية، وشركة "آر دبليو إي ايه جي" الألمانية، في بيان الأربعاء، عن تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من أبوظبي إلى محطة البهافن العائمة لاستيراد الغاز الطبيعي في مدينة برونسبوتل الألمانية.

وتعتبر الشحنة التي يبلغ حجمها 137 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، والتي تم إنتاجها من منشآت "أدنوك للغاز" في جزيرة داس في أبوظبي، الشحنة الأولى التي سيتم استخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية، وأول شحنة من الغاز الطبيعي المسال يتم تصديرها إلى ألمانيا من الشرق الأوسط، بحسب البيان.

شحنة الغاز الطبيعي التي تم تسليمها لألمانيا، اليوم، تكفي لإنتاج ما يقارب 900 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد ربع مليون منزل ألماني بالكهرباء لمدة عام، وفقا لما جاء في البيان.

وكانت ألمانيا وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي في سبتمبر 2022. وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات، والعمل المناخي.

ووفقا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية، وقعت "أدنوك" اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة "آر دبليو إي". كما خصصت "أدنوك" وفقا للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

ووقعت "أدنوك" كذلك عددا من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا من بينهم (استياج جي إم بي إتش) "استياج" وشركة (اوربيس ايه جي) "اوربيس" لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، التي تعد وقودا ناقلا للهيدروجين يلعب دورا محورياً في الحد من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

وكانت أدنوك صدرت شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا في أكتوبر 2022، ضمن التعاون بين البلدين في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات ومصادر الوقود منخفضة الانبعاثات.

وقال آندريه شتراكه الرئيس التنفيذي لشركة (آر.دبليو.إي) للتوريد والتجارة "نحن سعداء بأن تكون أدنوك إلى جانبنا كشريك قوي حيث نعمل معا لضمان أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا بقدر الإمكان".

وتتضمن استراتيجية ألمانيا متعددة التوجهات للتأقلم مع غياب الغاز الروسي مساع لزيادة الواردات من دول الجوار الأوروبية عبر خطوط أنابيب غاز بحر الشمال وحملات لترشيد استهلاك الغاز وبناء مخزوناتها منه.

ونقل البيان عن أحمد العبري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للغاز قوله "تؤكد أدنوك للغاز استعدادها لتوفير المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل وقودا انتقاليا مهما إلى شركائنا (آ.دبليو.إي) والقطاع الصناعي في ألمانيا".

وسيبدأ تشغيل ست وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في المجمل هذا العام في ألمانيا، على أن يتم استبدالها في السنوات المقبلة بمحطات أرضية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية عند تشغيلها.

علاوة على ذلك، تعتزم (آر.دبليو.إي) ونظراؤها بناء محطات لاستيراد الأمونيا الخضراء والهيدروجين لتحويل المواقع الساحلية لاستيراد وإنتاج وقود منخفض الكربون.