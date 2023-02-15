دعوات للإضراب في 7 مطارات بألمانيا يوم الجمعة

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دعت النقابة العمالية المتحدة لقطاع الخدمات (فيردي) اليوم الأربعاء العاملين في سبعة مطارات بالبلاد إلى الإضراب لمدة 24 ساعة يوم الجمعة المقبل قائلة إن جهود التفاوض الجماعية لم تسفر عن تقدم يذكر.

وقالت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت أكبر مطار في ألمانيا في بيان اليوم إن الإضرابات المزمعة ستتسبب في "تعطل كبير".

وذكرت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت في البيان "يوم الجمعة 17 فبراير 2023 سيحدث تعطل كبير في حركة النقل الجوي بسبب ذلك (الإضراب)".

ومر عبر مطار فرانكفورت في 2022 نحو 48 مليون مسافر.

وأضافت الشركة أن كل العمليات الجزئية التي تسمح بالتشغيل الكامل للرحلات الجوية ستتوقف في المطار نتيجة للإضراب وحثت المسافرين على تجنبه في ذلك اليوم.

وذكرت نقابة فيردي في بيان أن المطارات التي يشملها الإضراب هي فرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت وهامبورج ودورتموند وهانوفر وبريمين.

وسيتزامن الإضراب مع بدء مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته التاسعة والخمسين الذي يشهد وصول مئات الوفود لعاصمة ولاية بافاريا ومن بينهم عدد من زعماء العالم.