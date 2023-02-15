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الذهب يهبط وسط مخاوف من مواصلة رفع الفائدة الأميركية

15
FEBRUARY
2023
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تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع صعود الدولار بعد إعلان بيانات التضخم الأميركية التي أظهرت أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة، مما زاد مخاوف المستثمرين من استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تشديد السياسة النقدية.
 
وكان معدل التضخم السنوي في أميركا تباطأ في يناير الماضي إلى 6.4 بالمئة، لكن جاء أعلى قليلا من التوقعات البالغة 6.2 بالمئة، كما أنه تسارع على أساس شهري بنسبة 0.5 بالمئة، بسبب ارتفاع أسعار البنزين.
 
وانخفضت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1845.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 0538 بتوقيت غرينتش، بعدما هوت لأدنى مستوياتها منذ أوائل يناير أمس الثلاثاء. وخسرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1856.60 دولار.
 
ويثني ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين عن وضع أموالهم في أصول لا تدر عائدا مثل الذهب.
 
وقال مات سيمسون، محلل الأسواق الكبير لدى (سيتي إندكس)، "من المرجح أن يؤثر أي تشديد آخر للسياسة النقدية على الذهب في المستقبل المنظور".
 
وأضاف "لكن مع تباطؤ الزخم النزولي بالسوق وإغلاق الذهب مستقرا (أمس الثلاثاء) بالرغم من ارتفاع التضخم ربما يواجه المسار نقاط مقاومة أقل (ويتجه إلى) ارتفاع طفيف عن المستويات الحالية".
 
وقال مسؤولون بالمركزي الأميركي أمس الثلاثاء إن البنك يحتاج للاستمرار في زيادة أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم.
 
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
 
وتراجعت أسعار الفضة في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.74 دولار للأوقية وخسر البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 927.06 دولار وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1493.76 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس آب 2019 في الجلسة الماضية.
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