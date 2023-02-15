التضخم في السعودية يرتفع للشهر الثاني.. 3.4% في يناير

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واصل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 3.4 بالمئة في يناير الماضي، بعد أن ارتفع إلى 3.3 بالمئة في ديسمبر، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار إيجارات السكن وكذلك أسعار المواد الغذائية.

وقالت هيئة الإحصاء السعودية في بيان، الأربعاء، إن أسعار الإيجارات السكنية ارتفعت في يناير الماضي بنسبة 7.7 بالمئة، على أساس سنوي، وإنها كانت "المؤثر الأكبر" في ارتفاع التضخم السنوي، نظرا لوزنه النسبي المرتفع في المؤشر (25.5 بالمئة).

وارتفعت أيضا أسعار المواد الغذائية في يناير الماضي بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والحليب، كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 3.8 بالمئة.

وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم في يناير بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر، بحسب بيان هيئة الإحصاء.

وبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية 2.5 بالمئة خلال العام الماضي، متأثرا على نحو رئيسي بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات والنقل بحسب بيان سابق من هيئة الإحصاء.