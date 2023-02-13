مصر تتوقع إنتاج 7.5 مليون طن من الغاز المسال في 2023

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قال وزير البترول المصري طارق الملا، الاثنين، إن مصر تتوقع استقرار إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال عند حوالي 7.5 مليون طن هذا العام.

وكانت وزارة البترول قالت في بيان سابق إنها حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي، خلال العام الماضي، لتصل إلى 8 ملايين طن مقارنة بنحو 7 ملايين طن في 2021.

وبلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي حوالي 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140 بالمئة عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وفقا لبيان وزارة البترول.

وذكرت الوزارة في بيان أدائها خلال العام الماضي، أن إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية في خلال عام 2022 بلغ حوالي 79.5 مليون طن، بواقع 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 185 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً.