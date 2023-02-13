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"أدنوك للحفر" تسجل أعلى إيرادات فصلية على الإطلاق

13
FEBRUARY
2023
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أعلنت شركة "أدنوك للحفر"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن ارتفاع قوي في إيرادات العام الماضي بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 9.82 مليار درهم (ما يعادل 2.7 مليار دولار)، مقارنة مع عام 2021.
 
وقالت الشركة أن النمو القوي جاء مدفوعا بقطاعي خدمات الحفر البرية وخدمات حقول النفط، تزامنا مع تحقيق جميع القطاعات الأخرى نتائج إيجابية على أساس سنوي بما يتماشى مع خطة الشركة لتمكين "أدنوك" من تسريع تحقيق هدف رفع السعة الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027.
 
وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن صافي أرباح العام الماضي قد ارتفعت بنسبة 33 بالمئة خلال عام 2022، لتصل إلى 2.95 مليار درهم (ما يعادل 802 مليون دولار) بعد نمو قوي في أعمال الحفر البري التي عززتها تشغيل 8 حفارات جديدة خلال العام الماضي.
 
كما حققت الشركة خلال الربع الأخير من 2022، أعلى إيرادات ربع سنوية على الإطلاق، بعد بلوغها 2.69 مليار درهم (733 مليون دولار) بارتفاع نسبته 27 بالمئة على أساس سنوي.
 
 
وارتفع صافي أرباح أدنوك للحفر 61 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 859.4 مليون درهم (234 مليون دولار)، بالمقارنة مع الربع المماثل من العام 2021.
 
وأظهرت توقعات الشركة للعام الحالي أن تتراوح إيراداتها بين 3 و3.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 20 بالمئة على أساس سنوي، وأن يتراوح صافي الربح بين 850 مليونا ومليار دولار.
 
كما أظهرت توقعات الشركة أن يتراوح نطاق النفقات الرأسمالية خلال العام 2023 بين 1.3 - 1.75 مليار دولار
 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، عبد الرحمن عبد الله الصيعري، إن "أدنوك للحفر" أصدرت توجيهات محدثة لتحقيق هدف رفع السعة الإنتاجية البالغ 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، مضيفا أن حجم العقود طويلة الأجل التي جرى ترسيتها على الشركة بلغت 10 مليارات دولار.
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