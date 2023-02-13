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بيانات التضخم المرتقبة تدفع الدولار لأعلى مستوى في 5 أسابيع

13
FEBRUARY
2023
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ارتفع الدولار مقتربا من أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام العملات الرئيسية الأخرى، الاثنين، إذ زاد المستثمرون من رهاناتهم على أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تشديد السياسة النقدية لفترة أطول بينما يترقبون تقرير أسعار المستهلكين الأميركيين المقرر صدوره غدا الثلاثاء.
 
وهوى الين وسط توقعات بأن تعين الحكومة اليابانية مسؤولا يدعم السياسة النقدية الحالية محافظا جديدا للبنك المركزي غدا.
 
وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع هبوط الأسهم الآسيوية وسط مخاوف بأن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لإبطاء النمو. وكذلك هبط الجنيه الإسترليني.
 
وقال شينيتشيرو كادوتا محلل أول استراتيجيات تداول العملات لدى باركليز في طوكيو "يلقى الدولار دعما منذ صدور بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع في وقت سابق من الشهر الجاري وتميل تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة لكن التركيز منصب بالطبع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدا".
 
 وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام مسلة من العملات الرئيسية من بينها الين واليورو والإسترليني- 0.068 بالمئة إلى 103.65 ليظل قريبا من مستوى الثلاثاء الماضي المرتفع البالغ 103.96 وهو أعلى مستوياته منذ السادس من يناير.
 
وصعدت العملة الأميركية 0.6 بالمئة إلى 132.20 ين.
 
وخسر اليورو 0.09 بالمئة مسجلا 1.06685 دولار بعدما لامس في وقت سابق مستوى 1.0656 للمرة الأولى منذ التاسع من يناير. وجرى تداول الإسترليني في أحدث معاملات عند 1.20475 دولار منخفضا 0.1 بالمئة خلال اليوم.
 
وتراجع الدولار الأسترالي 0.09 بالمئة إلى 0.6912 دولار وانخفض الدولار النوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.6304 دولار.
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