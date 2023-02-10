21 مليار دولار مبيعات "نيسان" الفصلية.. نمو بـ 30 بالمئة

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كشفت نيسان عن تسجيل قفزة بنسبة 55 بالمئة في أرباح الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، حيث تستعد شركة صناعة السيارات اليابانية لمرحلة أهدأ مع شريكتها في التحالف، الفرنسية رينو.

بلغ إجمالي الأرباح الفصلية لشركة نيسان موتور، ومقرها يوكوهاما، 50.6 مليار ين (حوالي 386 مليون دولار) ، بارتفاع عن 32.7 مليار ين العام الماضي.

وارتفعت المبيعات الفصلية 29 بالمئة إلى 2.8 تريليون ين (21 مليار دولار)، مع انتهاء تدريجي لأزمة نقص رقائق الحواسيب التي عكرت صفو مصنعي السيارات في العالم، وفق ما ذكرت نيسان.

كانت الأزمة ناتجة عن مشكلات مرتبطة بالجائحة، التي عرقلت أيضا قدرة نيسان على تسليم السيارات لعملائها.

وصرح أشواني غوبتا، رئيس العمليات في نيسان، للصحفيين أن بعض المشترين انتظروا لمدة عام كامل لاستلام سياراتهم الرياضية أو الرياضية متعددة الاستخدامات.

أدى ارتفاع تكلفة المواد الخام ، وضغوط التضخم، وتقلب أسعار الصرف، إلى زيادة المخاطر امام مصنعي السيارات، ومنهم نيسان.

تتوقع الشركة المصنعة لسيارات ليف الكهربائية وطرازات إنفينيتي الفاخرة بيع سيارات أقل بنسبة 8 بالمئة للسنة المالية الكاملة حتى مارس، مقارنة بتوقعات سابقة، ببيع 3.4 ملايين سيارة، بسبب نقص المعروض من أشباه الموصلات، وتأثير انتشار فيروس كورونا في الصين.

وأقر الرئيس التنفيذي، ماكوتو أوشيدا، بأن هذا الربع كان مليئا بالتحديات، إلا أنه عبر عن تفاؤله بالمستقبل.

وقال "لقيت الطرازات الجديدة التي طرحناها في السوق ترحيبا كبيرا من العملاء".