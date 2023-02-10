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أبوظبي الأول ينفي أنه يقيم حاليا عرضا لستاندرد تشارترد

10
FEBRUARY
2023
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نفى بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، الجمعة أنه يقيم حاليا عرضا لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني.
 
ووردت أنباء بشأن العرض المحتمل للمرة الأولى في الخامس من يناير، وأعلن أبوظبي الأول في حينها أنه كان يدرس تقديم عرض لستاندرد تشارترد المدرج في لندن لكنه توقف عن نظر الأمر.
 
وقفز سهم ستاندرد تشارترد الخميس 11 بالمئة بعدما أفادت وكالة بلومبيرغ نيوز بأن أبوظبي الأول يدرس تجديد العرض بمجرد انتهاء أجل قواعد تجميد تمنعه من القيام بذلك على الفور، وأن العرض قد يتراوح بين 30 و35 مليار دولار.
 
وتقدر قيمة ستاندرد تشارترد بنحو 27 مليار دولار، وفقا لسعر الإغلاق أمس الخميس.
 
وقال البنك الإماراتي في بيان الجمعة "يشير بنك أبوظبي الأول إلى التكهنات الصحفية الأخيرة فيما يتعلق بستاندرد تشارترد، ويؤكد من جديد أنه لا يقيم عرضا محتملا لستاندرد تشارترد".
 
وأضاف في الوقت نفسه "يحتفظ بنك أبوظبي الأول وأي شخص يعمل بالتنسيق مع البنك بالحق في الإعلان عن عرض أو عرض محتمل" لستاندرد تشارترد في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان.
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