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90 مليون دولار أرباح مجموعة جي إف إتش في 2022

10
FEBRUARY
2023
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أعلنت مجموعة "جي إف إتش" المالية، أنها سجلت ربحا صافيا يؤول للمساهمين، بقيمة 90.25 مليون دولار في عام 2022 مقارنة بزيادة قدرها 7.2 بالمئة عن 2021، معزية الزيادة إلى أعمال الصيرفة الاستثمارية، والمساهمات المعززة من شركتها التابعة خاصة الخدمات المصرفية التجارية والبنية االتحتية، بالإضافة إلى أنشطة الخزينة.
 
وذكرت المجموعة في بيان أن صافي الربح الذي يؤول للمساهمين بلغ 24.02 مليون دولار للربع الأخير من عام 2022 مقابل 23.88 دولار في الربع الأخير من عام 2021، بزيادة قدرها 0.6 بالمئة، بعد احتساب المخصصات البالغة 13.4 مليون دولار ومن تحقيق مساهمة الدخل من الشركات التابعة للمجموعة بالإضافة إلى الدخل الناتج عن الاكتتابات والرسوم للمحافظ الاستثمارية وبيع صكوك إنفراكورب.
 
وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين مليار دولار في 31 ديسمبر 2022 بزيادة 3.5 بالمئة من 0.96 مليار دولار في نهاية عام 2021، وارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 20.9 بالمئة إلى 9.76 مليار دولار في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ 8.08 مليار دولار في 31 ديسمبر 2021.
 
وتدير مجموعة "جي إف إتش" حاليا أكثر من 17.6 مليار دولار من الأصول والصناديق بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
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