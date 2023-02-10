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الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ يناقش الإدراج مع رئيس أرامكو

10
FEBRUARY
2023
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قال جون لي الرئيس التنفيذي لمدينة هونغ كونغ الجمعة إنه اتفق مع الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية أرامكو على مواصلة التواصل الوثيق بخصوص إدراج محتمل في المدينة، المقر المالي الآسيوي.
 
وقد بدأ جون لي حملة لجذب استثمارات جديدة إلى المدينة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من العزلة الوبائية، حيث يلتقي مع كبار المسؤولين التنفيذيين في "أرامكو السعودية"، ويسلط الضوء على ما يجب أن تقدمه هونغ كونغ كمركز مالي دولي.
 
وقال لي إنه سيبذل قصارى جهده لتشجيع أرامكو على الإدراج في المدينة.
 
ويسعى الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي لإقناع "أرامكو" ووحداتها بالاستثمار في المدينة والنظر في إدراج ثانوي في المركز المالي الآسيوي، بينما يشرع في أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط.
 
وقال جون لي : "محفظة أعمال أرامكو السعودية متنوعة للغاية مع شركاتها التابعة المختلفة. سأبذل قصارى جهدي لتشجيعهم على القدوم إلى هونغ كونغ للاستثمار، بما في ذلك الإدراج في البورصة".
 
وتبلغ القيمة السوقية لـ"أرامكو" نحو 1.9 تريليون دولار، أي أكثر من أربعة أمثال قيمة "تينسنت هولدينغز" الشركة الأعلى قيمة في بورصة هونغ كونغ.
 
وكانت بورصة هونغ كونغ قد خسرت من قيمتها السوقية 2.3 تريليون دولار في العامين الماضيين.
 
وفي عام 2019، جمعت "أرامكو" 29 مليار دولار من طرح أسهمها بالسوق السعودية، في اكتتاب عام أوّلي يُعد الأكبر عالمياً، واعتمد بشكل كبير على المستثمرين المحليين، في ظل تجنّب السعوديين البورصات الأجنبية وسط خلافات بشأن التقييمات.
 
تمتلك الحكومة السعودية نحو 94 بالمئة من أسهم الشركة المدرجة، وهي نسبة مشابهه لأكبر شركة لإنتاج النفط في الصين "بتروتشاينا" التي تمتلك الحكومة الصينية نحو 90 بالمئة من أسهمها.
 
أرباح خيالية
 
تشير متوسط التوقعات إلى أن عملاق النفط السعودي قد يحقق إيرادات سنوية بنحو 620 مليار دولار في 2022، وفي الربع الأخير تشير التوقعات إلى تسجيل إيرادات بنحو 132 مليار دولار.
 
وخلال فترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، ارتفع صافي ربح أرامكو السعودية بنسبة 68 بالمئة إلى 130 مليار دولار، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 67 بالمئة إلى 418.6 مليار دولار.
 
وفي الربع الثالث من 2022، كانت أرامكو السعودية قد كشفت عن قفزة في صافي ربحها بنسبة 39 بالمئة إلى 42.4 مليار دولار بفضل زيادة أسعار النفط الخام والكميات المباعة.
 
كما ارتفعت الإيرادات بـ 51 بالمئة إلى 145 مليار دولار في الربع الثالث 2022، بالمقارنة مع 95.6 مليار دولار كانت قد سجلتها خلال الفترة المماثلة قبل عام.
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