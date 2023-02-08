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العملة الخضراء تتراجع بعد تصريحات رئيس الفيدرالي عن التضخم

8
FEBRUARY
2023
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تراجع الدولار الأميركي، في تداولات الأربعاء، بعد أن أبى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن يدلي بتصريحات تشير إلى تشديد كبير في موقفه حيال كبح التضخم في كلمة حظيت بمتابعة كبيرة، على الرغم من بيانات التوظيف القوية جدا الأسبوع الماضي.
 
وفي فعالية أسئلة وأجوبة استضافها النادي الاقتصادي بواشنطن، الثلاثاء، قال باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع معدلات الفائدة بأكثر مما كان متوقعا إذا ظل الاقتصاد قويا، لكنه أكد مجددا أنه يشعر بأن هناك "انحسارا في التضخم" حاليا.
 
وتراجع الدولار على خلفية تصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي ليفقد المزيد من مكاسبه في التعاملات الأوروبية المبكرة، الأربعاء.
 
تحركات الأسعار
 
ارتفع اليورو في أحدث التعاملات بنسبة 0.21 بالمئة إلى 1.075 دولار، بعد انخفاضه إلى 1.067 دولار في الجلسة السابقة مسجلا أدنى مستوى منذ التاسع من شهر يناير.
 
ولا يزال أعلى كثيرا من المستوى الأدنى في 20 عاما عند 0.953 دولار الذي سجله في سبتمبر.
 
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.19 بالمئة إلى 103.1، الأربعاء، بعد أن تراجع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
 
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.209 دولار، متعافيا من أدنى مستوى له في شهر الذي سجله أمس الثلاثاء عند 1.196 دولار.
 
وسجل الدولار ارتفاعا لم يدم طويلا بعد أن أظهر تقرير عن الوظائف، الجمعة، أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت بمقدار 517 ألف وظيفة الشهر الماضي.
 
وأدى ذلك إلى ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في شهر عند 103.96 أمس الثلاثاء، إذ رفع المستثمرون توقعاتهم بشأن المدى الذي سيحتاجه الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
 
وارتفع الين الياباني 0.15 بالمئة إلى 130.88 للدولار بعد صعوده 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.
 
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.26 بالمئة إلى 0.634 دولار أميركي، فيما ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.42 بالمئة إلى 0.699 دولار أميركي بعد ارتفاعه أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء.
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