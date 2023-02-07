بورصة إسطنبول تهبط 6 بالمئة وسط مخاوف من تداعيات الزلزال

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تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول "بي أي إس تي 100" بأكثر من 6 بالمئة خلال تعاملات، الثلاثاء، متأثرا بالمخاوف المتعلقة بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أمس الإثنين، وأسفر عن آلاف القتلى والمصابين.

هز الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، وأسفر عن مقتل حوالي 5 آلاف شخص، حسب أحدث البيانات، كما أسقط آلاف المباني بما في ذلك العديد من المجمعات السكنية ودمر مستشفيات وجعل الآلاف بين مشرد ومصاب.

وكان المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول تراجع أمس بنسبة 4.6 بالمئة، مع تهاوي البنوك بأكثر من 5 بالمئة، قبل أن يقلص خسائره ويغلق على انخفاض بنسبة 1.5 بالمئة، بعد أن قامت بورصة إسطنبول باتخاذ إجراءات استباقية بإيقاف التداول على أسهم 8 شركات حتى تصدر بيانات بشأن تأثيرات الزلزال.

الليرة التركية أيضا تأثرت بتداعيات الزلزال إلى جانب صعود الدولار، وسجلت أمس مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار عند 18.85 ليرة، قبل أن تقلص بعض خسائرها ويجري تداولها اليوم عند مستوى 18.83 ليرة للدولار.

يذكر أن زلزال تركيا وسوريا خلف دمارا مروعا، وأحدث خسائر فادحة، قُدرّت تكلفتها بالمليارات، لا سيما مع متطلبات إعادة إعمار البنية التحتية وتعويض الناجين، الأمر الذي يسفر عن أعباء ينوء كاهل معظم الحكومات على تحملها.