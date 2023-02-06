توابع الزلزال.. كردستان العراق يعلق صادرات النفط عبر تركيا

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أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق تعليق صادرات النفط عبر تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة والحق أضرار جسيمة بالبنية التحتية التركية.

وضرب زلزال وسط تركيا وشمال غرب سوريا صباح اليوم وبلغت قوته 7.8 درجة وتسبب حتى الآن في مقتل المئات وإصابة الآلاف مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية "بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ومن أجل ضمان سلامة الصادرات النفطية ومنع أي أحداث غير مرغوب فيها، تم تعليق صادرات النفط من خط أنابيب حكومة اقليم كردستان وتركيا صباح اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة النفط السورية، الاثنين، إن السلطات أوقفت العمل في مصفاة بانياس النفطية لمدة 48 ساعة لمعالجة أضرار لحقت بها جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

وفي تركيا أدى الزلزال القوي، إلى توقف ميناء النفط التركي في "جيهان"، كما تضرر ميناء إسكندرون الواقع في إقليم خطاي بجنوب البلاد

وقالت شركة بوتاش التركية لتشغيل خطوط الأنابيب إنه لم تلحق أضرار بخطوط الأنابيب الرئيسية.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في قطاع الطاقة التركي لوكالة رويترز، إن الزلزال لم يسفر عن حدوث أضرار في خط أنابيب كركوك-جيهان الذي ينقل النفط من العراق إلى تركيا وخط أنابيب باكو-تفليس-جيهان، مضيفا أن تدفقات النفط مستمرة في الخطين.

زلازل تركيا

• تقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم.

• في أواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالي خمسين جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية.

• يناير 2020 شهد أيضا زلزالا بقوة 6.7 درجات ضرب منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

• في أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح