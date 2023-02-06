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الدولار يواصل الارتفاع بعد بيانات الوظائف الأميركية

6
FEBRUARY
2023
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واصل الدولار ارتفاعه الاثنين بعد أن أشار تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يستمر في سياسة التشديد النقدي لفترة أطول وذلك في الوقت الذي تضرر فيه الين من أخبار قالت إن نائب محافظ بنك اليابان ماسايوشي أماميا سيكون المحافظ التالي.
 
ونقلت صحيفة نيكي عن مصادر حكومية وحزبية لم تكشف النقاب عنها قولها إن إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في المراحل النهائية لاتخاذ قرار بشأن خليفة المحافظ الحالي هاروهيكو كورودا إلى جانب نائبين جديدين للمحافظ.
 
وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع إلى 132.60 للدولار بعد التقرير.
 
ولعب ماسايوشي أماميا، دورا رئيسيا في صياغة برنامج كورودا لشراء الأصول في عام 2013 ودعا باستمرار إلى الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة للغاية. ولكنه قال أيضا في يوليو إن على بنك اليابان أن يفكر دوما في وسائل الخروج من السياسة النقدية المتساهلة للغاية.
 
وواصل الدولار ارتفاعه الاثنين. ولامس الدولار أعلى مستوى له منذ أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات مسجلا 103.22.
 
وتراجع اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.0783 دولار في حين سجل الجنيه الإسترليني في آخر تعامل 1.203 دولار متراجعا 0.17 بالمئة خلال اليوم، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من يناير.
 
وانخفض الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.6912 دولار في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.33 بالمئة إلى 0.6310 دولار.
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