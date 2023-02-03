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التضخم السنوي في تركيا قرب 58%.. أعلى بكثير من التوقعات

3
FEBRUARY
2023
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى 57.68%، في يناير/كانون الثاني، لكنه أعلى بكثير من التوقعات.
 
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.65%، على أساس شهري، وهو تقريبا ضعف النسبة التي جاءت في توقعات استطلاع أجرته رويترز عند 3.8%.
 
اقرأ المزيد: تراجع التضخم في تركيا إلى 64.27% في ديسمبر
 
وعلى أساس سنوي، توقع الاستطلاع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 53.5%.
 
ويعزى الارتفاع الشهري الحاد إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار في العام الجديد، بما في ذلك وسائل النقل العام ومنتجات التبغ، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
 
وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما عند 85.51%، في أكتوبر/تشرين الأول، مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة بدأت في سبتمبر/أيلول 2021 وتسببت في انهيار العملة في أواخر ذلك العام.
 
ورغم ارتفاع الأسعار، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى تسعة في المئة من 19%، منذ عام 2021، بهدف تقليص العجز المزمن في حساب المعاملات الجاري من خلال تعزيز الاستثمار بقروض أرخص.
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