رغم نتائج إيجابية بالربع الأخير.. "أمازون" تتكبد خسائر سنوية

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حققت شركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي، إيرادات أفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أن النتائج السنوية تظهر تحقيق الشركة لخسائر صافية في 2022.

وبأكبر من التوقعات، حققت "أمازون" مبيعات في الربع الأخير من العام الماضي بقيمة 149.2 مليار دولار، مقابل توقعات بمبيعات قيمتها 145.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 9 بالمئة عن المبيعات بالربع الأخير من عام 2021 البالغة 137.4 مليار دولار.

وبلغ الربح الصافي للشركة الأميركية في الربع الأخير من 2022 نحو 300 مليون دولار، مقابل 14.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2021.

وعن نتائج العام بالكامل، حققت "أمازون" خسائر صافية بقيمة 2.7 مليار دولار، مقابل أرباح صافية بلغت 33.4 مليار دولار قبل عام.

وتأتي الخسائر الصافية للشركة الشهيرة على الرغم من ارتفاع صافي مبيعات الشركة بنسبة 9 بالمئة في العام الماضي على أساس سنوي، لتسجل 514 مليار دولار، مقابل مبيعات بقيمة 469.8 مليار في 2021.

وتراجع الدخل التشغيلي للشركة إلى 12.2 مليار دولار في 2022، مقابل دخل بأكثر من الضعف في 2021 عند 24.9 قبل عام.

وتأتي النتائج بعد أن أعلنت "أمازون" خلال شهر يناير الماضي إلغاء نحو 18 ألف وظيفة، في خطوة تكررت سابقًا في شهر نوفمبر من العام الماضي.

كما أعلنت الشركة تجميد عمليات التوظيف في عدد من قطاعاتها، بهدف كبح النفقات المتزايدة.

وقال الرئيس التنفيذي للعملاقة "أمازون"، آندي جاسي، إن الشركة تعمل على تبسيط التكاليف، كما أنها لا تسعى للتخلي عن الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأمد، والتي يرى أنها ستغير من الشركة للأفضل، وستحسن تجربة العملاء معها على المدى الطويل، بحسب تشريحات نشرتها "وول ستريت جورنال".