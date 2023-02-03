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117 مليار دولار مبيعات أبل الفصلية.. أكبر تراجع منذ 2016

3
FEBRUARY
2023
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أعلنت شركة أبل الخميس مبيعات وأرباحا دون توقعات وول ستريت متأثرة بضعف مبيعات آيفون بعدما عطل الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد في الصين إنتاج أكثر منتجات الشركة مبيعا.
 
وهبط سهم آبل خمسة بالمئة بعد إعلان النتائج.
 
وانخفضت مبيعات الشركة خمسة بالمئة إلى 117.2 مليار دولار وتراجعت في كل جزء من أنحاء العالم خلال الربع المنتهي في 31 ديسمبر، وهذا أول انخفاض في المبيعات على أساس سنوي منذ 2019، وأكبر انخفاض فصلي منذ سبتمبر 2016.
 
وهبطت المبيعات من كل فئة من فئات منتجات الشركة إلا أنها ارتفعت بالنسبة للخدمات وأجهزة آيباد. وبلغت الأرباح للسهم 1.88 دولار، في أول مرة تعلن فيها أبل أرباحا دون توقعات وول ستريت منذ 2016.
 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، إن ثلاثة عوامل أضرت بنتائج أبل وهي: الدولار القوي، ومشاكل الإنتاج في الصين، وبيئة الاقتصاد الكلي بشكل عام.
 
وكان محللون توقعوا أن تبلغ المبيعات 121.1 مليار دولار والأرباح 1.94 دولار للسهم وفقا لبيانات رفينيتيف. وأبلغ تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة رويترز أن تعطل الإنتاج الذي أضر بأبل خلال الربع الأول من السنة المالية قد انتهى.
 
وخلال الربع الأول من السنة المالية واجهت أبل موجة من التحديات التي دفعت وول ستريت لتوقع تراجع المبيعات. ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك ضغوط سلسلة التوريد في منشأة للإنتاج في تشنغتشو بالصين مما أثر على إنتاج هواتف أيفون 14 برو وبرو ماكس.
 
وفيما يلي أهم نتائج أعمال الشركة الفصلية على أساس سنوي بالمقارنة مع توقعات ريفينيتيف:
 
ربحية السهم: 1.88 دولارا، مقابل التوقعات عند 1.94 دولارا، بانخفاض 10.9 بالمئة على أساس سنوي.
الإيرادات: 117.15 مليار دولار، بالمقارنة مع التوقعات عند 121.10 مليار دولار، بانخفاض 5.49 بالمئة على أساس سنوي
مبيعات الآيفون: 65.78 مليار دولار، مقابل التوقعات 68.29 مليار دولار، بانخفاض 8.17 بالمئة على أساس سنوي
مبيعات جهاز ماك: 7.74 مليار دولار، بالمقارنة مع المتوقع عند 9.63 مليار دولار، بانخفاض 28.66 بالمئة على أساس سنوي
مبيعات آي باد: 9.4 مليار دولار، مقابل التوقعات 7.76 مليار دولار، بزيادة قدرها 29.66 بالمئة على أساس سنوي
مبيعات المنتجات الأخرى: 13.48 مليار دولار مقابل التوقعات 15.23 مليار دولار، بانخفاض 8.3 بالمئة على أساس سنوي
مبيعات الخدمات: 20.77 مليار دولار، بالمقارنة مع التوقعات 20.67 مليار دولار، بزيادة 6.4 بالمئة على أساس سنوي
الهامش الإجمالي: 42.96 بالمئة مقابل التوقعات عند 42.95 بالمئة.
كما توقعت الشركة اتجاه هابط لإيرادات خلال ربع مارس المقبل، مماثل لربع ديسمبر، مرجحة نمو قطاع الخدمات، مع تراجع مبيعات ماك وآيباد بنسبة مضاعفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت آبل أن مبيعات آيفون ستنخفض بشكل أقل في ربع مارس مقابل ربع ديسمبر.
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