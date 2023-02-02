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خسائر الملياردير الهندي أداني تتجاوز 100 مليار دولار

2
FEBRUARY
2023
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تواصلت خسائر أسهم مجموعة الملياردير الهندي غوتام أداني، وجرى تعليق تداول عدد من أسهم شركاته، الخميس، بعد تراجع أسعارها عند فتح بورصة بومباي، وذلك عقب إلغاء اكتتاب عام بمليارات الدولارات.
 
وتراجع سعر أسهم "أداني انتربرازس" درة المجموعة بنسبة 10 بالمئة في بداية التداولات حسب بيانات بورصة بومباي، مما أدى إلى توقف الصفقات.
 
وتراجعت أسعار أسهم "أداني غرين إنرجي" و"أداني بورتس" و"أداني توتال غاز" و"أداني ترانسميشن" 10 بالمئة أيضا وعلق تداولها، بينما انخفض سعر أسهم "أداني ويلمار" بنسبة 5 بالمئة.
 
ويأتي هذا الانخفاض في أسعار أسهم أداني لليوم السادس على التوالي على أثر اتهامات باحتيال في المحاسبة أوردتها شركة الاستثمار الأميركية "هيندينبورغ ريسيرش" في تقرير الأسبوع الماضي.
 
وذكرت وكالة الأنباء المالية بلومبرغ أن هذه القضية تسببت بخسارة الشركات التي تضمها مجموعة أداني 104 مليارات دولار.
 
وانخفضت الثروة الشخصية لأداني عشرات المليارات من الدولارات مما أدى إلى خسارته لقب أغنى رجل في آسيا.
 
وتمثل الخسائر انتكاسة حادة لأداني الذي هجر التعليم وتحول إلى ملياردير وزادت ثروته زيادة صاروخية في الأعوام الماضية بما يتسق مع زيادة قيمة أسهم شركاته التي تتضمن موانئ ومطارات وشركات تعدين وشركات أسمنت وشركات كهرباء. ويكافح أداني حاليا لإعادة الاستقرار لشركاته والدفاع عن سمعته.
 
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