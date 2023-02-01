إيرادات العراق من النفط تتجاوز 7 مليارات دولار في يناير

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تجاوزت إيرادات العراق النفطية في يناير الماضي، سبعة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، نقلا عن وزارة النفط.

وأضافت الوكالة أن مجموع الصادرات النفطية في يناير بلغ حوالي 101.2 مليون برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد أكثر من 75.96 دولار.

وكانت صادرات النفط الخام العراقية قفزت في العام الماضي إلى أكثر من 115 مليار دولار، بزيادة حوالي 52 بالمئة عن العام السابق، بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط.

وكانت صادرات العراق من النفط الخام، بلغت حوالي 75.7 مليار دولار في العام 2021، فيما كانت حوالي 33.9 مليار دولار في 2020.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.