العملة الخضراء تستقر وسط ترقب لقرار الفيدرالي الأميركي

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استقر الدولار إلى حد كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الأربعاء، بعد تراجعه في الجلسة السابقة في أعقاب بيانات أميركية أشارت إلى هدوء في الضغوط على صعيد الأجور، فيما يترقب المستثمرون اختتام اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق الأربعاء، ولكن من المرجح أن يستحوذ المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول على الاهتمام، إذ يسعى المتعاملون لاستقاء مؤشرات بشأن المدة التي من المحتمل أن يستمر فيها ميل المجلس للتشديد.

تحركات الأسعار

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.029 بالمئة إلى 102.060.

وكان مؤشر الدولار قد تحول للانخفاض، الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات نمو تكلفة العمالة في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة طوال 2022، في الربع الأخير، مع تباطؤ نمو الأجور، وهو ما يعزز التوقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة زيادة معدلات الفائدة.

ونزل اليورو بنسبة 0.03 بالمئة إلى 1.0859 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.231 دولار، بانخفاض 0.08 بالمئة خلال اليوم.

وزاد الين الياباني 0.10 بالمئة مقابل الدولار إلى 129.98 للدولار.

وخلال العام الماضي، قام الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة عدة مرات، كان آخرها في شهر ديسمبر، إذ زاد الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.