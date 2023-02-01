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انحسار مخاوف الركود تدعم أسعار النفط

1
FEBRUARY
2023
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، مدعومة بانخفاض الدولار الذي تراجع بفعل مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما هدأ المخاوف من أن أكبر مستهلك للنفط في العالم قد يواجه ركودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
 
وساعدت التوقعات برفع أهدأ لأسعار الفائدة على خفض مؤشر الدولار، مما دعم أسعار النفط، إذ يجعل انخفاض الدولار السلعة أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
 
وتترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأميركي مساء الأربعاء، إذا يبدو أن الأسواق تتوقع أن يقوم البنك المركزي الأميركي بزيادة تكاليف الاقتراض، بمقدار ربع نقطة مئوية.
 
وبالتأكيد بإن الأنظار ستتجه إلى الاجتماع يوم الأربعاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في إطار ما يعرف بأوبك+، إذ من المتوقع أن تقر الدول المنتجة أهدافها الحالية للإنتاج المتفق عليها في نوفمبر .
 
تحرك الأسعار
 
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 85.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0338 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 79.15 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت نحو واحد بالمئة، بحسب بيانات "رويترز".
 
وقال محللو السلع الأساسية لدى إيه.إن.زد في مذكرة "شهدت المعنويات تحولا في ظل موسم نتائج أعمال إيجابي. علامات تباطؤ التضخم أدت أيضا إلى زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على إيقاف مسيرة رفع أسعار الفائدة مؤقتا".
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