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عائدات قياسية للسياحة في تركيا خلال عام 2022

31
JANUARY
2023
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ارتفعت عائدات السياحة في تركيا لتسجل رقما قياسيا بلغ 46.28 مليار دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 53.4 بالمئة عن العام السابق، مع تلاشي الآثار المستمرة لوباء كورونا ومع تداعيات الحرب التي أدت إلى زيادة عدد الوافدين الروس.
 
وكان قطاع السياحة في تركيا قد سجل ارتفاعا قياسيا سابقا في العائدات إلى 34.5 مليار دولار في عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19.
 
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أنه في الربع الأخير من العام الماضي، قفزت عائدات السياحة بنسبة 22.2 بالمئة إلى 11.37 مليار دولار.
 
وفي أكتوبر الماضي، قال سيم بولات أوغلو، المتحدث باسم رابطة مشغلي السفر في تركيا إنه يتوقع أن يزور البلاد عددا أكبر من السياح في الشتاء، مقارنة بالسنوات السابقة.
 
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "خلال الوباء، لم يكن بإمكان الناس الذهاب في إجازة لفترة طويلة، والآن بعد رفع قيود السفر، سيشعر العديد من السائحين وكأنهم تحرروا من القيود".
 
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع تكلفة الطاقة في أوروبا أيضا إلى زيادة الحجوزات خلال فصل الشتاء، لا سيما بالنسبة للسكن الذي يكلف أقل، على حد قوله.
 
ورغم التحديات التي واجهتها تركيا، استطاع القطاع السياحي في البلاد أن يحقق نتائج إيجابية، تمثلت باستقبال أكثر من 40 مليون سائح في الأشهر التسعة الأولى من 2022.
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