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كيف دعمت "فودافون" مصر إيرادات فوداكوم الجنوب أفريقية؟

31
JANUARY
2023
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قالت مجموعة فوداكوم للاتصالات في جنوب أفريقيا الثلاثاء إن إيراداتها في الربع الثالث ارتفعت 14.8 بالمئة، مدعومة بالاستحواذ على فودافون مصر.
 
وقالت فوداكوم، التي تملك فودافون البريطانية أغلبية فيها، إن إيرادات المجموعة ارتفعت إلى 30.7 مليار راند (حوالي 1.76 مليار دولار) في الربع المنتهي في 31 ديسمبر. وعلى أساس معدل في ضوء المعاملات المعتادة للشركة، نمت الإيرادات 4.7 بالمئة.
 
وقال شاميل جوسوب الرئيس التنفيذي لمجموعة فوداكوم إن دمج عمليات فودافون مصر في أعمال الشركة تم اعتبارا من الثامن من ديسمبر مما ساهم بما يفوق 1.8 مليار راند لإيرادات الخدمات وكان عاملا رئيسيا مع مكاسب العملة في نمو بنسبة 16.1 بالمئة في إيرادات خدمات المجموعة.
 
واستحوذت فوداكوم على حصة تبلغ 55 بالمئة من الوحدة المصرية لفودافون مقابل 43.6 مليار راند في 2021 في أكبر صفقة في تاريخ شركة الاتصالات.
 
كما استفادت إيرادات الخدمات بالشركة من نمو في خدمات البيانات والخدمات المالية وهو أسرع القطاعات نموا من بين مجموعة الأنشطة الجديدة للشركة.
 
وأضاف جوسوب أن إيرادات الخدمات المالية قفزت 30.6 بالمئة لتصل إلى 2.6 مليار راند بما يرجع بشكل كبير إلى الطلب على منصة الأموال عبر الهاتف المحمول (إم-بيسا) عبر المحفظة الدولية.
 
وفي جنوب أفريقيا، أكبر سوق لفوداكوم، نمت إيرادات الخدمات ثلاثة بالمئة مدعومة بخدمات الدفع المسبق للهواتف المحمولة على الرغم من تحديات متعلقة بإتاحة الكهرباء ومعاناة المستهلكين من ارتفاع التضخم.
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