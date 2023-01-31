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الأعلى منذ 2011.. اقتصاد السعودية ينمو بـ 8.7 بالمئة في 2022

31
JANUARY
2023
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أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2022 قد سجل نمواً بنسبة 5.4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 نمواً بنسبة 8.7 بالمئة، على أساس سنوي وهو الأعلى منذ 11 عاما عندما سجل نموا بـ 10 بالمئة في 2011.
 
وكانت السعودية قد توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بـ 8.5 بالمئة، من النسبة السابقة عند 8 بالمئة، بحسب تصريحات لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، في ديسمبر الماضي.
 
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في تقرير، إن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 15.4 بالمئة، مقارنةً بالعام السابق 2021.
 
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعا بنسبة 6.2 بالمئة، على أساس سنوي، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي.
 
وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 1.5 بالمئة، مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.
 
وبحسب تقرير صندوق النقد عن آفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.1 نقطة مئوية إلى 2.6 بالمئة في 2023، وتوقع أن تحقق المملكة نموا 3.4 بالمئة في 2024.
 
وكان الاقتصاد السعودي قد انكمش سبعة فصول متتالية بالتزامن مع تفشي وباء كورونا، من ثم عاود النمو اعتبارا من الربع الثاني 2021 بنسبة 1.9 بالمئة، ثم 7 بالمئة في الربع الثالث، و6.7 بالمئة في الربع الرابع.
 
كما نما الناتج المحلي السعودي 9.9 بالمئة في الربع الأول 2022، و12.2 بالمئة في الربع الثاني و8.8 بالمئة خلال الربع الثالث من العام ذاته.
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