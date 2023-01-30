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أسهم اليابان عند قمة شهر بعد اقتفاء أثر "وول ستريت"

30
JANUARY
2023
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أنهى المؤشر نيكي الياباني التعاملات، الاثنين، عند أعلى مستوى في أكثر من شهر، مقتفيا أثر ارتفاعات في "وول ستريت" في الجلسة السابقة، لكن ما حد من تلك المكاسب هو ترقب الأسواق قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وإعلان الشركات اليابانية لنتائج الأعمال.
 
وقال شيجيتوشي كامادا، مدير قسم الأبحاث في "تاتشيبانا" للأوراق المالية، إن الأسبوع زاخر بالأحداث المحركة للأسواق مما يدفع المستثمرين للمزيد من الحذر.
 
وأوضح قائلا: "لست واثقا أن هذا الزخم سيستمر هذا الأسبوع. المستثمرون يتوخون الحذر وقد يبيعون أسهما لجني أرباح قبل اجتماع الفيدرالي الأميركي وصدور بيانات الوظائف الأمريكية إضافة لإعلان الشركات اليابانية لنتائج الأعمال".
 
تحركات الأسهم
 
ارتفع المؤشر "نيكي" بنسبة 0.19 بالمئة ليغلق عند 27433.40 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 16 ديسمبر، بعد أن تراجع المؤشر لفترة وجيزة.
 
وهبط المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا هبوطا طفيفا بنسبة 0.01 بالمئة مسجلا 1982.40 نقطة.
 
وقفز سهم فانوك لتصنيع الروبوتات بنسبة 3.58 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية وأعلنت تقسيما للسهم بمعدل خمسة إلى واحد.
 
كما ارتفع سهم شركة "شين-إتسو" للكيماويات بنسبة 5.08 بالمئة في رابع جلسة ارتفاع على التوالي مع زيادة شركة تصنيع رقائق السيليكون لتوقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية.
 
وزاد سهم "طوكيو إلكترون" 0.68 بالمئة بينما تراجع سهم "أدفانتيست" 0.32 بالمئة فيما زاد سهم "نيكون" قليلا بنسبة 0.16 بالمئة.
 
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