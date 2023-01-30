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4.6 مليار دولار أرباح مصرف الراجحي في 2022

30
JANUARY
2023
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سجل مصرف الراجحي السعودي ارتفاعا في صافي الأرباح بنحو 16 بالمئة في 2022 لتصل إلى 17.15 مليار ريال (حوالي 4.6 مليار دولار)، مقابل 14.7 مليار ريال كان قد حققها في العام 2021.
 
وأرجع، ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات البنكية، والدخل من تحويل العملات الأجنبية، والدخل من العمليات الأخرى، وانخفاض مخصص خسائر الائتمان بنسبة 14.66 بالمئة.
 
وبلغت ربحية السهم في العام الماضي 4.24 ريال لكل سهم، بالمقارنة مع 3.69 ريال/سهم في العام 2021.
 
وأظهرت نتائج أعمال مصرف الراجحي الفصلية، ارتفاعا في صافي الأرباح بنحو 10 بالمئة إلى 4.4 مليار ريال في الربع الأخير من 2022، بالمقارنة مع 4 مليارات ريال في الربع الأخير من 2021.
 
وأوضح مصرف الراجحي، في بيان على موقع تداول السعودية، أن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) قد بلغت نحو 100.225 مليار ريال في 2022، مقابل 67.282 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام 2021.
 
وبلغ إجمالي الدخل الشامل للعام 2022 حوالي 16.640 مليار ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 15.191 مليار ريال الفترة المماثلة من العام 2021.
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