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الاتحاد الأوروبي يدرس سقفا لسعر الديزل الروسي عند 100 دولار

27
JANUARY
2023
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ذكرت وكالة بلومبرغ، الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع يدرسان خطة لفرض حد أقصى لسعر المنتجات النفطية الروسية قدره 100 دولار للبرميل وهو ما سيجري تطبيقه على مشتقات مثل وقود الديزل الذي يباع بعلاوة على سعر الخام.
 
وأضاف تقرير الوكالة أنه سيتم تطبيق حد أقصى قدره 45 دولارا للبرميل على المنتجات الخاضعة لخصم سعري مثل زيت الوقود، لكن الأرقام قد تتغير خلال المحادثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
 
وبحسب التقرير فإن المفوضية الأوروبية تدرس مستويات الحد الأقصى للسعر بعد أن عرضت مجموعة السبع نطاقا سعريا يعتمد جزئيا على الحد الأقصى الحالي للخام الروسي.
 
ويعتزم الاتحاد الأوروبي حظر واردات المنتجات المكررة الروسية بداية من الخامس من فبراير المقبل، في إطار العقوبات ضد موسكو على خلفية الحرب الأوكرانية.
 
وكانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قد أعلنا فرض سقف على سعر الخام الروسي في ديسمبر الماضي عند 60 دولارا للبرميل.
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