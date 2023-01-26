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التفاؤل بأرباح الشركات يرفع المؤشرات الأوروبية

26
JANUARY
2023
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ارتفعت الأسهم الأوروبية في التداولات، الخميس، إذ هدَّأت نتائج فصلية قوية لشركات "إس.تي مايكرو إلكترونيكس" و"ساباديل" و"نوكيا" المخاوف إزاء موسم أرباح الشركات وسط علامات على ركود.
 
ونمت توقعات بأن يشهد اقتصاد منطقة اليورو تباطؤا في النمو لكن دون الدخول في ركود في عام 2023، وذلك بفضل إعادة فتح الصين وقدرة أوروبا على مواصلة إمدادات الكهرباء خلال فصل الشتاء، في ظل طقس أكثر دفئا وتعزيز قدرة التوليد.
 
تحركات الأسهم
 
ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش، وقادت أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية المكاسب.
 
وقفز سهم "إس.تي مايكرو إلكترونيكس" بنسبة 8.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الرقائق عن مبيعات أكبر من المتوقع في الربع الأخير من 2022.
 
وزاد سهم المقرض الإسباني "ساباديل" بنسبة 8.8 بالمئة بعد تعليق الإدارة المتفائل على صافي دخل الفوائد لعام 2024 على الرغم من انخفاض صافي ربح الربع الرابع.
 
وارتفع سهم شركة نوكيا بنسبة 5.5 بالمئة بعد أن تفوقت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية على توقعات أرباح التشغيل الفصلية وتوقعت زيادة المبيعات في 2023.
 
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