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إنتاج الصين من الذهب يرتفع 13 بالمئة في 2022

26
JANUARY
2023
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تجاوز إنتاج الصين من الذهب 372 ألف طنًا في عام 2022، بزيادة قدرها 43065 طنا، أي بنسبة نمو 13.09 بالمئة على أساس سنوي.
 
وأظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية للذهب أن إجمالي استهلاك الذهب في الصين سجل 100174 طنًا خلال العام الماضي، بانخفاض نسبته 10.63 بالمئة عن العام الأسبق.
 
وانخفض استهلاك المجوهرات الذهبية بنسبة 8.01 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 65432 طنًا، بينما انخفض الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية بنسبة 17.23 بالمئة، بالمقارنة مع عام 2021 ليبلغ 25894 طنًا.
 
وفي عام 2022، ظل سعر الذهب عند مستويات عالية في السوق العالمية، وذلك بسبب عوامل مثل الأزمة الجيوسياسية، وجائحة كوفيد-19، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتصاعد التضخم.
 
وأظهرت بيانات الجمعية أن متوسط السعر السنوي لـ Au9999، وهو ذهب نقي عالي الجودة، في بورصة شانغهاي للذهب ارتفع بنسبة 4.53 بالمئة على أساس سنوي.
 
يذكر أن بنك غولدمان ساكس كان قد توقع في وقت سابق، أن تؤدي إعادة فتح الاقتصاد الصيني وزيادة مشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب إلى دعم الأسعار في العام الجاري، مقارنة مع العام الماضي، مشيرا إلى أن أسعار الذهب قد تتجه صوب 1950 دولارا للأونصة في العام الجاري. والصين أكبر مستهلك للذهب في العالم.
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