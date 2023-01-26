8 مليارات دولار.. قناة السويس تحقق عائدات قياسية في 2022

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أعلنت هيئة قناة السويس المصرية الأربعاء أن عائدات الممر الملاحي الحيوي في عام 2022 بلغت 8 مليارات دولار، "متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل".

وقالت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن "إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام 2022 سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة" التي افتتحت في 1869.

وأضافت أن القناة سجلت العام الماضي "أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23851 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن".

وتمثل هذه العائدات زيادة بنسبة 25 بالمئة بالمقارنة مع العام 2021، وفقا للبيان.

وبحسب البيان فإن هذه الزيادات في العائدات ومعدلات العبور تحققت بفضل "قناة السويس الجديدة"، التي حفرت في العامين 2014 و2015 وزادت بقوة حركة العبور.

ومشروع قناة السويس الجديدة هو أحد "المشاريع الضخمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي رصدت لها الحكومة تمويلات كبيرة في السنوات الأخيرة.