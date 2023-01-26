مليار دولار أرباح الإمارات دبي الوطني في الربع الأخير 2022

A + A -

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 40 بالمئة لتصل إلى 13 مليار درهم (ما يعادل 3.54 مليار دولار) في عام 2022، مما يعكس فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي.

وكانت أرباح الربع الأخير استثنائية، فقد بلغت 3.9 مليار درهم (حوالي 1.06 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 94 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مما يُبرز تحسن الهوامش وانخفاض تكلفة المخاطر.

وارتفعت توزيعات الأرباح المقترحة بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 60 فلس للسهم الواحد.

ويعتبر عام 2022 قياسياً لبنك الإمارات دبي الوطني من حيث الأداء، لا سيما فيما يتعلق بقروض الأفراد ومعاملات العملاء، حيث أبدت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً، ما أدى إلى ارتفاع الدخل بنسبة 36 بالمئة.

كما نمت قروض الشركات الجديدة بواقع 50 مليار درهم في عام 2022، ما يعكس استمرار النظرة الإيجابية ومستوى التفاؤل الذي يسود قطاع الأعمال إلى جانب نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم وتحسن مزيج الودائع بدعم من السيولة القوية للقطاع.

ولاتزال جودة الائتمان جيدة، ما يُظهر قوة الاقتصاد في المنطقة مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 12 بالمئة.

تحسن الهوامش

حقق البنك نمواً بنسبة 40 بالمئة في الأرباح على خلفية تحسن الهوامش والطلب غير المسبوق على تمويلات الأفراد وقروض الشركات الجديدة التي بلغت 50 مليار درهم، ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر.

وارتفع صافي الربح بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 13 مليار درهم ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 36 بالمئة ليصل إلى 32.5 مليار درهم بفضل الأداء المتميز لمزيج الودائع إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الذي كان له أثر واضح على تحسن الهوامش، فضلاً عن النمو القوي في سائر قطاعات الأعمال والمنتجات ارتفع صافي هامش القائدة بشكل كبير ليصل إلى 3.43، وتدل مؤشرات التوجيهات الاسترشادية لعام 2023 بأنه سيكون أعلى على خلفية حدوث مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة.